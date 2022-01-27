趕在春節連假前，交通部今（27）日召開「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃報告」審查會議，並拍板確定高鐵宜蘭站址採地方折衷方案，即宜蘭縣政中心南側約350公尺處，延伸路線全長59.3公里，平均運行時間20分鐘，總經費1880億元（不含購車及基地費用）。

今日會議由交通部政務次長胡湘麟主持，並邀集宜蘭縣政府、新北市政府、台北市政府、台北翡翠水庫管理局、中央相關部會、台灣高鐵公司等共同研商審議。宜蘭縣政府林縣長姿妙及立法委員陳歐珀也列席。

交通部王國材表示，建立設站共識的過程雖然有些爭議，但是經由理性論述與討論，已確定折衷案，本案將正式進入環評階段，交通部也再將全力以赴。他並感謝行政院長蘇貞昌力挺交通部專業，也謝謝立法院長游錫堃、宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵整合地方聲音，給交通部規劃建議。

審查會中，鐵道局提出高鐵延伸宜蘭路線，自高鐵南港站至宜蘭，宜蘭端站址建議採地方折衷方案，即位於宜蘭縣政中心南側約350公尺處，延伸路線全長59.3公里，平均運行時間20分鐘，總經費1880億元（不含購車及基地費用）。交通部去年9月25日至宜蘭召開地方說明會，與地方溝通並廣泛聽取各界意見，並於去年11月17日立法院交通委員會考察宜蘭交通建設行程，提出地方折衷案向地方說明。

交通部表示，宜蘭端站址地方折衷案位於宜蘭羅東間，可兼顧溪南溪北發展，腹地足夠可規劃車站特定區，地主可參與開發，路線繞行人口密集區外側，都市景觀及噪音衝擊小，且不與宜蘭鐵路高架計畫共構，不影響鐵路高架計畫進度，並較具地方共識。

交通部表示，今日審查會議有三點結論。首先，高鐵延伸宜蘭計畫主要目的在提供台北宜蘭間四線軌道，提升東部聯外軌道運輸容量及速度，改善東部一票難求問題，並引導台鐵樹林始發的部分列車調整至宜蘭始發，舒緩台鐵樹林至七堵瓶頸的運輸壓力，達成北北基宜區域均衡發展的目標。

此外，高鐵延伸宜蘭計畫路線方案經與北北基3首長溝通，達到避開翡翠水庫集水區路線的共識，另站址方案經交通部兩次前往宜蘭地方說明後，以地方折衷案較具共識。本計畫請鐵道局以地方折衷案辦理後續環評作業，及依與會單位意見補充修正報告書，後續就特定區開發、高鐵站區聯外交通改善及營運規劃相關議題，適時與宜蘭縣政府及高鐵公司溝通研商。

最後，本計畫暫以地方折衷案為高鐵站址優選方案，並將開發高鐵車站特定區，請鐵道局協助宜蘭縣政府於本計畫二階環評辦理期間，就特定區整體聯外交通、土地開發、國土計畫及都市計畫變更等議題研議相關計畫，後續據以陳報行政院啟動相關計畫，俾利銜接搭配高鐵延伸宜蘭計畫，及帶動宜蘭地區整體發展。