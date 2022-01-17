聯邦銀行尾牙餐廳「西堤牛排中壢中山店」群聚擴大，今新增14相關確診者，甚至波及職場和宿舍。中央流行疫情指揮中心今宣布將工讀生（案17774）暫列為指標個案，今桃園也將新增1處社區採檢站（大園市民活動中心）。指揮官陳時中再次呼籲民眾，曾在1月7日至12日前往西堤者，應儘速採檢。

陳時中今宣布將工讀生暫列指標個案，針對西堤群聚，目前共10所學校停課14天至1/21-/29，其中國小及附幼3所；補智班安親班3所；國小、國中、高、幼兒園各1所，所在班級師生居家隔離，並安排師生探檢。另有7所學校預防性停課1天，其中高中3所、國中2所、大學及高職各1所。

針對確診個案所在各職場，逾1640人安排採檢，其中1598人為陰性，持續加速檢驗中；另針對密切接觸者51人列居家隔離。

陳時中表示，衛生單位已持續於中壢區中正公園、中路公園、龍岡採檢站、中壢區黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心、南園市民活動中心、新勢市民活動中心設站，今也新增大園市民活動中心，提醒曾在1月7日12日至西餐廳中壢中山店的民眾請速前往探檢，並進行自我健康監測14天，若出現症狀，應撥打1922防疫專線通報，並至醫療院所探檢（勿搭乘大眾運輸）及告知相關接觸史。