鴻海子公司鴻佰增17確診！ 陳時中憂擴散社區

桃園遠雄自由貿易港區因亞旭電腦2名移工吃西堤未落實實聯制，在西堤爆發群聚後又未主動通報，導致病毒快速傳播，今天新增30例確診，其中鴻海子公司鴻佰驗出17人染疫，相對陽性率較高，指揮官陳時中表示，因為整體大樓的動線在交通車、餐廳都有重疊，已下令自貿港區的加值園區全面停工，是否會擴散到社區，陳時中表示這是現在比較擔憂的，因此在桃園會廣設篩檢站。

陳時中表示，自貿港區內的亞旭大樓在動線規劃上相當重疊，例如交通車是採自由座的方式，且餐廳也是共用，由於這次大家交流的比較多，所以無需再用區域劃分風險，採用相對感染率，昨天採檢1700人中驗出30名陽性，算是比較多，此外另一家廠商鴻佰也驗出17位，所以相對陽性率較高，因此做分層管理。

陳時中指出，目前前進指揮所已下令，整個加值園區全面停工，案18219及案18411同職場員工居家隔離至25日，且同住家人採加強自主健康管理，整體加值園區其餘公司的本國籍員工，則一律採加強自主健康管理。

陳時中指出，目前來看桃園的遠雄自貿港區，可看出是有順序、有層次的控制，但現在擔憂放假日時，移工一定會到外面去，相關的社區接觸是否會擴大？算是現在比較擔憂的，因此桃園會廣設篩檢站，在重點區域開設，希望在這一圈能把他守住，若這一圈有守住，第三圈內只有零星個案，我們認為可以防守住。

陳時中強調，一切要看這兩三天的社區採檢站，是否會出現大規模疫情？所以到春節的政策是否會有所改變？目前仍需觀察，但並沒有政策要做大規模改變，不過做滾動式檢討是必然的。