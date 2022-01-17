國內今日新增17例本土個案，其中1名零星個案為亞東醫院護理師（案17967），為30多歲女子，未曾照顧過確診個案。針對此案的感染途徑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日個案將接受2採，接下來也會進行基因定序釐清，個案工作的病房現已暫停病患收治。

這名護理師為30多歲女子，曾在1月12日PCR檢驗陰性，在1月15日出現咳嗽、流鼻水、頭痛的症狀，同日接受採檢，今日確診新冠肺炎。個案並非專責病房護理師，也未照顧或接觸確診病人。

針對此案，陳時中表示，個案的家人、職場、社區接觸者79人都已接受採檢，目前檢驗陰性，其中19人列居家離，其餘60人則列自主健康管理。

對於個案的傳染途徑，陳時中表示，今將針對個案進行2探，接下來也會做基因定序釐清。目前個案工作的病房已完成消，暫不收治新病人。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名護理師有社區足跡的，但是和確診個案沒有重疊，目前社區、或醫院都沒有證據，周圍的接觸者目前都是陰性，沒有發現擴散的狀況，源頭確實還需要繼續調查。