高雄科大旗津校區設立篩檢站，讓學生和校區行政人員返校篩檢。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄科大旗津校區的男大生確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日指出，男大生的足跡和高雄港傳播源的重疊可能性很高，對此，高市長陳其邁今在記者會中被媒體追問時，罕見「逆時中」，陳其邁強調，男大生和其中一個確診個案在旗津區雖部分時間重疊，但疫調未發現2人有所接觸，還是希望能慎重一點，必須找出男大生感染源。

陳其邁表示，媒體報導指男大生5天中，3度南北往返，但疫調並無此狀況；對於中央疫情指揮中心指揮官陳時中指男大生的足跡和高雄港傳播鏈重疊可能性很高，陳其邁強調，假如男大生14號在高雄被感染，前3天有感染力，但男大生15日時，只有一點異溫約37度左右，看起來症狀不是很明顯，18號有症狀，21號確診，感染源還要再做釐清。

陳其邁並指出，雖然男大生和某個個案在旗津地區有部分時間重疊，但足跡看起來並未看到2人有接觸，所以並無法完全排除2人有接觸，證據也不足以證明2人有所接觸。

陳其邁強調，目前為止，從男大生的足跡看社區篩檢狀況，還未發現社區有確診個案，因此還是希望能找到男大生的感染源，以防堵疫情。