Omicron變異病毒入侵南台灣，近日高雄港區淪陷，高市府23日宣布新增15例本土確診個案，均與高雄港群聚案相關，22日新增的新住民個案已找到感染源，同樣與高雄港傳播鏈相關，目前高雄港區傳播鏈已累計41例確診個案，而高科大男大生案感染源仍然未明。

高雄港區群聚案持續擴大，高市府防疫團隊馬不停蹄針對高雄港區、旗津地區等地民眾擴大篩檢，希望藉由普篩阻止病毒擴大傳播。高市府衛生局表示，目前高雄港傳波鏈已進入第二波傳染圈，第一波新光輪船指標個案向外傳染後，目前已進入嘉勝工程行的第二波傳染圈。

衛生局說明，根據統計，23日新增的15例個案中，均與高雄港群聚案相關，其中4例與工程行員工有關，有1例也是在工程行施作範圍內的高風險對象，有2例是在高雄港區工作的其他公司同仁，有1例是上船一起工作的接觸者被匡列確診。而22日公布的新住民個案原本感染源不明，但經過詳細疫調後，找到其感染源也與高雄港群聚案相關。

高雄市長陳其邁表示，原本1名女性新住民感染源不明，該名新住民感染源頭找到了，是被工程行1名員工所傳染，2人關係親密，總計41例和高雄港傳播源均有關，高雄科技大學男大生傳播源仍不明，防疫團隊仍持續調查中。