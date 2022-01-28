港務公司發放快篩劑給完成二次PCR篩檢之港區工作人員。（港務公司提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄港爆發群聚感染，港區篩檢站9天來共累計篩檢數已達2萬1776人，由於年節假期即將開始，交通部祁次長再下3項防疫指令，並呼籲高雄港從業人員完成2次PCR篩檢，保護自己也保護家人。

交通部祁文中次長28日和高雄市政府疫情專家會議林俊佑副院長現場巡查檢視高雄港區登船人員防護裝備及登船人員上、下船每一步驟，落實強化登船措施減少近距離接觸，並持續呼籲進出中島商港區所有人員，於28、29兩日完成第二次PCR篩檢，同時發放快篩劑於1月31日前家中完成快篩回送快篩結果。

高雄港區34、36及55號碼頭3處篩檢站將開設到1月29日，未完成第二次PCR篩檢者，只要間隔24小時即可再至篩檢站進行篩檢，希望港區工作者能把握時間完成第二次PCR篩檢。即日起未完成者，不得進入港區。截至28日下午3點為止現場篩檢人員1154人，9天來共累計篩檢數已達2萬1776人。

交通部祁文中次長也於中島商港區應變中心工作會議中指示三大重點，首先，為避免讓岸上及船上人員發生近距離接觸，將規範舷梯距碼頭面之高度至少2公尺，並落實登船人員需由專人帶至岸邊，才能放下舷梯。

第二、現行引水人登船時防護裝備完善，離船時，須再規範脫防護裝備地點、時機及清消標準作業程序。另外，考量肩膀以上防護裝備對防疫重要性，除引水人外所有登船人員，落實要求應依規定穿著防護裝備。

第三、考量現行實施登船管制新措施，部分登船作業人員不得於船上用餐，僅能於岸上適當地點用餐，即參考市政府「戶外工作者於通風處背對背保持2公尺社交距離即可用餐」規範，加強宣導及落實。