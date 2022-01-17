中央17日公布桃園確診者案17999，是新竹縣案17932明新科大女學生的同房室友，被匡列接觸者後在桃園二採陽性確診。桃園疫調轉報，這名女學生為幼兒園實習老師，足跡曾到竹北市吉的堡幼兒園上課，竹縣衛生局和教育局下午緊急前往疫調和消毒，初步匡列學童、教職員等共429人，晚間緊急安排採檢，幼兒園也依規停課14天。

衛生局指出，案17999女學生在16日居家隔離前，曾在幼兒園協助照顧幼兒、打掃、行政工作，衛生局和教育局前往緊急處置，個案最後進入幼兒園是14日，目前幼兒園含1至4年級國小補習班停課至28日，同時28至29日將加強環境消毒配合各項防疫措施。環保局17日晚已派員協助消毒園區週邊，學校落實環境清潔消毒，疫調持續中。

經CDC防疫醫師建議接觸者進行擴大匡列，初步匡列採檢幼兒園9班、幼生179位、教職員26位合計205位，國小部1到4年級補習班9班201位學童、教職員23位合計224位，總計429位，因應幼兒園接觸者篩檢需求，衛生局也緊急安排東元、台大生醫竹北院區和中醫大新竹附醫三所醫院PCR篩檢，將在17日晚完成緊急採檢送驗及居家隔離防疫措施。

竹縣衛生局再次提醒，民眾若曾在1月7日至15日至明新科大游泳池、7-11、保齡球館活動，請18日上午9時到11時30至明新科大宗山樓PCR採檢。若有症狀請速至醫院就醫，有疑問洽竹縣防疫專線03-5511287。