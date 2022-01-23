桃園亞旭電腦延燒累計70人確診，市長鄭文燦今到遠雄自貿港視察，他表示，前天採檢1005人、昨天採檢1722人，證實「有新增確診個案，且不只亞旭電腦，其他公司也有人染疫！」，加值區內30家廠商停工，要經過3次採檢陰性後才能復工。

鄭文燦表示，遠雄自貿港要擴大採檢，亞旭電腦及其宿舍、餐廳等全列為紅區，其他廠商有確診者的廠商也將一併列為紅區辦理。另外，加值園區有30家廠商，一定都要經過3次採檢陰性，確定沒有潛在病例，取得市府及指揮中心同意後才能復工。