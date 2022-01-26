台灣今天(26日)新增46名本土案例，其中桃園就有29例，一半為遠雄貿易園區二採陽性確診，29名個案從孩童到長者都有，桃園市長鄭文燦表示，市內現在有4條傳播鏈在跑，其中3條感染源仍不明。

鄭文燦表示，扣掉遠雄園區群聚，剩下三條傳播鏈包括八德區加貝爾幼兒園，共累計10人確診，以及龍潭山友聚餐唱K，目前累計5人確診。

鄭文燦說，大湳市場確診母女在疫調人員抽絲剝繭後，今天終於找到可能染疫地點，與案18348的孕婦、案18616、18617等人，都曾經在16日到八德區錢都日式涮涮鍋用餐，已經廣發細胞簡訊。但鄭文燦也坦言，除了遠雄園區外，另外三條傳播鏈都尚未找到感染源。

根據指揮中心數據，截至26日為止，全台本土案例已經達到361例，其中240例在桃園，其次為高雄62人，疾管署副署長羅一鈞在指揮中心疫情記者會上也坦言，全台灣目前有10條Omicron傳播鏈在跑，其中以礁溪長榮酒店與圓山房仲最為險峻，目前感染源不明且有持續擴大跡象。