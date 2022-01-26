疫情再度發燒！指揮中心公布今天(26日)新增46名本土個案，其中新北市也有3名，分別是亞東醫院母子2例，以及一名樹林40多歲男子，對於餐飲內用染疫頻傳，不少人認為新北該預防萬一，升級內用相關措施，對此市長侯友宜也做出回應。

新北樹林男(案18612)曾與桃園確診者在附設卡拉OK的小吃店同桌共餐被匡列，採檢後於今天確診，Ct值僅15，病毒含量相當高，衛生局也緊急對其家人採檢、隔離。

究竟內用到底該不該禁止，指揮官陳時中態度頗為堅決，表示目前不會禁止，桃園市長鄭文燦則是「逆時中」開出第一槍，宣布室內餐廳內用座位一律減半。外界也出現不少聲音，認為新北緊鄰桃園，都屬同一個生活圈，應該立刻升級內用防疫措施。

對此侯友宜表示，新北確診者相關接觸者都有即刻匡列、採檢，目前檢驗結果都是陰性，加上室內餐廳在相關防疫上，都相當嚴格執行，只要民眾落實防疫規定，就能夠守住疫情。