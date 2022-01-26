東芝九州半導體廠部分復工 18:422022/01/26 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東芝的九州大分半導體廠日前因強震暫時停工後，該公司26日表示，大分廠已回復部分晶片生產工作。東芝電子零組件（Toshiba Electronic Devices & Storage）透過聲明稿表示，兩條生產線中的一條已回復生產，但未提及另一條生產線何時復工。 半導體台韓美爭霸 九州強震損設備 東芝晶片廠暫停運作 #東芝 #半導體廠 #復工 #回復 #生產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅姆天津LED廠 部分復工 04:102022/01/25 產業．科技 廣積營運逐季高 本業獲利拚倍增 20:282022/01/24 財經 特斯拉員工生產線上身亡 美國警方展開調查 10:092022/01/21 國際 上海復星醫藥獲授權 可生產新冠口服藥 10:582022/01/24 兩岸 利多齊發 陸房企股債雙漲 04:102022/01/21 全球財經 林志誠提復審 2個月內回復原職務 04:102022/01/21 社會新聞 《國際產業》車用晶片更吃緊 周末強震東芝大分廠停工 16:312022/01/24 財經 《電子零件》網路遭駭 台達電：生產線系統無礙 15:572022/01/22 財經 聯電2022資本支出 調高至30億美元 04:102022/01/26 財經要聞 12月工業生產連23紅 全年增幅創10年來最大 16:312022/01/24 財經 進典26日登錄興櫃一般板櫃檯買賣 22:002022/01/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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