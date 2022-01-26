東芝的九州大分半導體廠日前因強震暫時停工後，該公司26日表示，大分廠已回復部分晶片生產工作。東芝電子零組件（Toshiba Electronic Devices & Storage）透過聲明稿表示，兩條生產線中的一條已回復生產，但未提及另一條生產線何時復工。