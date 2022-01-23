桃園亞旭電腦延燒累計70人確診，市長鄭文燦今到遠雄自貿港視察，他表示，遠雄自貿港擴大採檢人數約6至7千人，將在自貿港裡設採檢站，昨已經完成1722人，裡頭有新增確診個案，下午會統一說明。另外因確診的70人中有63人為移工，也將針對移工出入多的桃園火車站設置採檢站。

鄭文燦表示，遠雄自貿區加值園區有30家廠商，亞旭電腦整家公司有386名移工，70名確診員工中，有63人為移工、7人為本國籍員工。針對職場跟宿舍做調查，亞旭電腦有8個宿舍，港區內有1個宿舍，有亞旭電腦員工及其他廠商員工同住共209人，有56名亞旭移工染疫；港區外有7個宿舍，皆為亞旭自己的宿舍，其中3個宿舍有7名移工染疫，因此主要感染是在港區內。

鄭文燦說，他推測，共同工作區、宿舍生活區有最大風險，因此宿舍跟加值園區都列為紅區，昨針對其他29家廠商員工進行採檢，「1722人中有新增確診個案」，亞旭跟其他廠商都必須停工，做徹底採檢、清消，安全才能夠復工。

鄭文燦提及，遠雄自貿區面積約45公頃，以專用聯絡道連接停機坪，必須要持有員工證才能進入管制區，一般的民眾不能進來，但由於人流較為複雜，除加值園區外，其他港區貨運站、物流區等也要進行採檢，這邊會設置採檢站，擴大整個遠雄自由貿易港採檢作業，預估採檢人數為6至7千人。

鄭文燦說，昨做社區足跡初步疫調，發現確診者足跡集中在大園菓林地區、蘆竹南崁地區，為此除宿舍、餐廳、商店外，教會附近都要做大清消，也已通知教會要通知有出席的移工採檢，另也將針對移工出入較多的地方，如桃園火車站設置採檢站。