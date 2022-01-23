高市1確診者二度至屏東萬丹鄉訪友，足跡有飯湯店、加油站，屏縣府已完成清消作業。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府23日公布高雄市一名男性確診者案號「18399」至屏東縣足跡，他曾於20日、21日二度至萬丹鄉找朋友，足跡有飯湯店、加油站，縣府衛生局已匡列3名接觸者，採檢後安排居家隔離，足跡點也已完成清消作業。

衛生局疫調指出，案號「18399」20日下午17時45分許至萬丹鄉和平東路一家飯湯店外帶，隔天21日晚間23時40分左右至萬丹鄉中興路二段大富加油站，相關足跡點都已完成消毒。

衛生局提醒，曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。如有相關問題可洽詢防疫專線：08-7380208。

縣長潘孟安呼籲，高屏生活圈緊密，在疫情指揮中心公布高雄本土個案多和高雄港區有關後，縣府也緊急啟動「高雄港區篩檢專案」，在全縣設置北中南3處篩檢站，請12日後曾於高雄港區工作或足跡曾與確診者重疊的鄉親縣民朋友，24日前儘速到國仁醫院、茂隆骨科、南門醫院北中南3處篩檢站採檢，共同防堵疫情。