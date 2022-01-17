國內今(17)日新增17例本土病例，創這波疫情單日新高，對於西堤相關病例再增14例，前台大醫院感染科醫師林氏璧震驚「這是什麼傳染力」，嚴正呼籲1月7日至12日有去過西堤中壢中山店的人，不管有無症狀都最好趕快篩檢，直呼「別忘了有一半的無症狀感染者」。

今天新增的17例本土病例中，有14例為1月7日及9日到西堤用餐的消費者及西堤的員工，另外3例為日前確診的聯醫仁愛院區護理師男友、新北亞東醫院護理師，以及一名出車禍到醫院篩檢陽性的個案。

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對於桃園疫情不斷升高，林氏璧在粉專指出，中壢西堤相關病例目前已有35例確診，傳染力驚人，相隔2天再去西堤用餐的也確診，不免擔心春節將面臨更嚴峻的考驗，Omicron雖然毒性減弱，但傳染性增強，而且無症狀感染者越來越多，恐成為防疫漏洞。

林氏璧叮嚀1月7日至12日有去過西堤中壢中山店的人盡快檢查，強調別忘了有一半的無症狀感染者，就算快篩或PCR陰性，為了避免偽陰性的問題，仍建議自主健康管理14天，別出入人多的場所，特別是餐廳。