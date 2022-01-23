台17線發生5車連環大追撞，休旅車遭砂石車撞擊往前推擠撞上載雞蛋大貨車，被夾成肉餅。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

台17線發生5車連環大追撞，休旅車遭砂石車撞擊往前推擠撞上載雞蛋大貨車，被夾成肉餅。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

台17線5車連環大追撞 休旅車被砂石車和大貨車夾成肉餅

台17線中彰大橋上午10點多發生5車連環大追撞，砂石車撞擊前方休旅車，休旅車受到強烈推擠，往前衝撞大貨車、廂型車和轎車，如打保齡球，休旅車在大車之間被夾成了肉餅，消防局動用破壞器才將受困車上的駕駛和副駕駛救出，幸好沒有生命危險。

年關近又逢周日，台17線車流擁塞，大貨車都載滿貨品，趕運年節貨物，上午發生5車連環追撞，警方初步調查，車道行進間，疑似沒有保持安全行車距離，小車在大車之間被夾扁了，讓人看得怵目驚心，幸好奇蹟發生，被夾爛的休旅車車上的1男、1女只是輕傷。

這起連環大追撞，大車都沒事，除了休旅車之外另部廂型車上的4名旅客也受撞擊，飽受驚嚇、身體多處挫傷，消防局就近台中光田醫。

警方初步調查，砂石車駕駛表示，前方車速突然變慢，意識大塞車後已經來不及踩剎車，才會一頭撞上去。肇事責任歸屬警方還在進一步釐清，這起大塞車也造成嚴重回堵10幾公里，直到中午才排除紓解車潮。