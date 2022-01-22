28歲鄭男今天凌晨4時許，駕車行經新北市五股區新五路二段變換車道時，遭後方林姓男子所駕小貨車追撞，鄭男爆氣下車持美工刀理論，反遭對方林男及林的2名同事壓制，蘆洲警方獲報趕抵，將4人帶回偵辦。鄭、林兩人互告傷害，警方詢後依妨害秩序、傷害等罪嫌移送法辦。

據了解，鄭姓男子今天凌晨4時許，駕駛白色轎車準備返家，行經新北市五股區新五路二段70號前，他突打方向燈從外側變換到內側車道，後方47歲林姓男子所駕駛的小貨車急煞不成，從後追撞。

鄭男座車遭撞後，氣得下車理論，雙方在路上爆嗆起來。過程中，鄭男對林男飆起國罵，林男回嗆問「你怎麼這樣開車？」惹惱鄭男，鄭男回車拿出一把美工刀，朝著林男身上揮去。此時，林男另兩名同事35歲李男、34歲陳男趕抵到場，想要協助處理，發現鄭男持美工刀四處揮刺，2同事立即上前搶下鄭男美工刀將他壓制。

警方獲報派員趕抵拉開4人，經救護人員檢視，鄭、林兩男僅臉部、雙手多處擦挫傷，兩人不願送醫帶回偵辦。警方偵詢時，鄭、林兩人互告傷害，警詢後依妨害秩序、傷害等罪嫌，將鄭、林、李、陳等4人移送法辦。