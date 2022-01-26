新北市消防局凌晨四時許接獲三重溪尾街一處民宅火警報案，派遣消防車輛前往灌救時，一輛器材消防車行經慈愛街口時，在鳴著警笛已減速下，仍遭到一名16歲少年騎車高速從側邊撞上，造成人車倒地昏迷送往醫院急救，目前警方已在調查肇事原因。

警方趕到場後，調閱路口附近監視影帶，並在現場拍照採證，同時派員前往醫院了解肇事原因，根據監視器顯示，器材車在事發當時一路鳴著警笛同時開啟開警示燈，但少年仍未減速高速撞上，確實原因仍有待釐清。

消防車趕赴火場，16歲少年無視警笛，高速攔腰撞昏迷。(民眾提供)

根據調查，三重分隊器材車趕赴溪尾街火場時，沿路開啟警報器與警示燈，但才剛抵達慈愛街口時，水箱車放慢車速準備通過，該名少年卻高速撞上器材車左側，導致器材車左側凹陷受損。

車上警消立即呼叫救護車前往支援，當時少年倒地乎昏迷，頭部冒出大量鮮血，緊急將他送往新光醫院急救，警察到場後，已排除水箱車駕駛酒駕，肇事責任有待後續調查釐清。