45歲周姓女子騎機車搭載13歲女兒，15日晚間10時許行經新北市新店區建國路，突然遭44歲吳姓男子駕駛的休旅車追撞。（葉書宏翻攝）

無照駕駛又肇事逃逸 警調監視器逮人。

45歲周姓女子騎機車搭載13歲女兒，15日晚間10時許行經新北市新店區建國路，突然遭44歲吳姓男子駕駛的休旅車追撞，造成周女後背受傷、女兒右膝蓋及左大腿擦挫傷，吳男肇事後立即加速逃逸，警方獲報循線約談吳男到案，警訊後依肇事逃逸罪嫌函送地檢署偵辦。

據悉，吳男無照，當天自台北市至新店找工作，於返家途中追撞周姓母女，吳男肇事後立即加速逃逸，所幸周姓女母送醫後無生命危險，警方調閱監視器鎖定吳男車牌，循線約談到案，他坦承肇事逃逸，訊後依肇事逃逸罪嫌函送地檢署偵辦，另外，也遭警方開出無照駕駛罰單。