方馨、吳政迪飾演母子。（公視台語台提供）

吳政迪參與《孟婆客棧》演出。（公視台語台提供）

公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》，繼狄玫與方宥心的師徒情、林美秀與許富凱最美母子情逼出觀眾淚水後，最新單元《紙鶴之約》，最大哭點就是方馨與金鐘視帝吳政迪年末最動人母子情，方馨透露26歲的吳政迪年紀只比自己女兒大1歲，「感覺就像真的兒子一樣，對戲時常流露出真感情，眼淚嘩啦嘩啦就落下」。

方馨在《孟婆客棧》展「洋蔥式」演技層層剝開角色內心，她飾演的廚娘玲瓏，嗆辣帶頭靠北老闆，但她與客棧老闆萬千帆（唐美雲飾）又有曖昧之情，一場「學貓叫」情節，看得出嗆辣背後的嬌澀，而她與吳政迪的對手戲，又施展洋蔥魔法，對戲時一舉一動，母愛暖流直搗拍攝現場，吳政迪直呼兩人首次碰面，就讓人特別深刻。他還在戲中悄悄當起愛神邱比特，偷偷地幫媽媽與客棧老闆牽紅線，希望媽媽在冥界能夠幸福。

方馨與吳政迪在劇中於冥界相逢，但她卻發現兒子走歹路，竊取客棧重要物品；吳政迪形容一場在陽世偷東西被抓到情節，「頭被蓋布袋，冷水直直從腦袋瓜灌下，鼻子被水嗆到外，嘴巴猛喝到水，都是真實情節演出」。

談到耶誕節，方馨說，每年的耶誕節如果沒有工作就會跟朋友約聚會，今年以工作為主。而她最喜歡的禮物就是收到女兒親手製作的卡片，「透過文字，女兒總是會給我溫暖的打氣！」每一張卡片她都會好好的收藏著，也同時記錄女兒的長大。