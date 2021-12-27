年末將至，不少公司開始籌辦尾牙活動，有女網友發文抱怨，老闆不僅要求女員工要幫忙「桌邊服務」，還指定要她們穿旗袍，讓她相當傻眼，痛批老闆不把她們當人，離譜要求讓網友氣憤直呼，「太誇張了」。

一名女網友23日在臉書社團《靠北老闆/主管2.0》發文表示，公司要舉辦尾牙犒賞員工，不料老闆卻要求女員工在尾牙上要幫忙「桌邊服務」，讓她傻眼直呼，「第一次聽到尾牙還要工作」。

該名女網友說，老闆不僅要求她們尾牙時工作，還指定她們必須穿著旗袍，但連治裝費也不給，讓她忍無可忍，發文吐苦水，痛批老闆「根本不把我們當人」。

離譜要求讓不少網友看完都相當氣憤，「太誇張了」、「扯，至少治裝費也給一下」、「領完年終妳就可以離職不要待在那裡」、「下次建議公司換成男僕，平衡一下」、「有些人準備舞台表演，有些人準備桌邊服務，大家分工合作取悅老闆啊」。

也有不少苦主分享類似經歷，「上一份工作就是這樣，每年尾牙員工要負責包辦所有工作，還要招待客人」、「以前公司要求員工主持尾牙，還沒有桌子可以吃，最後給1200元的郵局禮券」、「前公司也是這樣，尾牙吃不到還要幫忙倒酒服待，還好我離開了」。