築間餐飲集團疫後業績快速復甦後，11月率先宣布，2021年將發放1個月年終獎金，總計發出3000萬元以上，羨煞不少餐飲同業！築間董事長林楷傑今（30）日再宣佈，集團預計農曆年前於北、中、南規劃4場耗資超過千萬的尾牙盛宴，犒賞所有辛苦的員工，不僅原先規劃的現金抽獎活動，他個人還將自掏腰包加碼200萬現金紅包，共計超過100個獎項，最高有機會抽中5萬元現金獎。

林楷傑表示，疫情爆發期間，受衝擊最大的當屬餐飲服務業，在警戒期間，全台門市僅依賴外帶、外送創造業績，營收僅能勉強維持在2成左右，「築間當時每天一開店，集團就要慘賠2、300萬以上。」但是他強調，為了感謝近2000名同仁在疫情艱困時刻與集團共同堅守崗位，一起努力度過這十年來最嚴峻的考驗，決定發放年終獎金1個月做為獎勵。

更令餐飲同業稱羨的是，林楷傑進一步宣佈，將於農曆年前於北、中、南規劃4場耗資超過千萬的尾牙宴，犒賞所有跟著築間一起努力打拼的夥伴們，除了原先規劃的現金抽獎活動外，他更自掏腰包再加碼200萬元的現金紅包，共計超過100個獎項，最高有機會抽中5萬元現金，「除了希望大家過個好年外，也期許未來新的一年，大家一起再創餐飲奇蹟！」

築間表示，該集團向來重視人才，更視同仁為重要資產，即便疫情影響近兩年營收，集團仍維持每年兩次的晉升面試及獎勵制度。2021年總體晉升超過300人次以上，對於表現優異的同仁，集團也大方祭出高達1200人次以上的獎勵；而999純金打造的生日金幣及特殊貢獻金幣，2021年依然維持傳統，不僅沒有減少發放，甚至大手筆送出1200個以上。

展店腳步不停歇的築間餐飲集團透露，2022年將會有第7個全新餐飲品牌誕生，準備搶攻火鍋界金字塔頂端的饕客，2022年營收目標更要挑戰55億元的歷史新高。