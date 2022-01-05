華擎(3515)發佈全新主機板陣容-Intel H670、B660、H610晶片組主機板。華擎為Intel 600系列提供主流與更具性價比的解決方案，讓使用者輕鬆發揮第12代Intel Core桌上型處理器的高速效能！

華擎新推出主機板系列包括：Mini-ITX主機板、Steel Legend系列、Pro RS系列。

一、Mini-ITX產品線涵蓋H670、B660與H610晶片組，並搭載豐富的IO接口滿足各類Mini-ITX愛好者的使用場景。舉例來說，ASRock H670M-ITX/ax支援PCI Express 5.0 x16的顯示卡，外加2個置於正面且被散熱鎧甲包圍的Hyper M.2插槽，最高可支援PCIe Gen4x4 NVMe SSD，為遊戲玩家抑或是內容創作者高速的資料讀寫速度；另一方面，H670M-ITX/ax搭載8相Dr.MOS供電，並支援最高5000MHz的DDR4記憶體！

二、Steel Legend系列，B660 Steel Legend/ B660M Steel Legend採用6層2oz銅箔PCB，並搭載9相Dr.MOS數位供電、大尺寸MOS散熱鰭片與12K日系黑金電容，最高能應付處理器241W的功耗，在充分發揮處理器效能的同時，不須擔心零件的使用壽命！對於外部擴充裝置的未來與支援性，B660 Steel Legend/ B660M Steel Legend皆支援最新的PCI Express 5.0匯流排，對未來的全新規格做好準備！同時，搭載2個Hyper M.2(PCIe Gen4x4)插槽、前置USB3.2 Gen2x2 Type-C接頭與Dragon 2.5G LAN，無論資料讀取、傳輸效率都能有感提升，豐富家用、遊戲玩家抑或是創作者的使用體驗。

三、Pro RS系列。Race Sport (RS) Edition是PRO系列主機板的全新演進，無論是支援DDR4的B660 Pro RS與B660M Pro RS，或是支援DDR5的B660 Pro RS/D5，都搭載2個Hyper M.2插槽(PCIe Gen4x4)，提供使用者高速的資料讀寫速度！另外還採用了Nahimic音效解決方案與發燒級Hi-Fi電容，可透過USB、藍牙、WiFi或是HDMI音效設備，都能享受聽覺饗宴及充滿氣勢且動態豐富的細節，提供音樂鑑賞、電影享受或遊戲熱戰時的完美選擇。