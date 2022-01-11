華航貨運團隊2021年寫下四項驚奇紀錄，在全世界受疫情衝擊之際，華航快速調整貨運為營運重心，充分發揮21架貨機運能優勢，包括單月上百架次載貨包機、12月貨運收入154億元改寫單月新高、貨運收入連續5個月破百億，及全年貨運收入一舉突破千億元，創華航成立62年來最佳。

至於貨機都運些什麼？華航說，疫情以來，空運市場結構改變，除了往來運送防疫物資，也承運小至汽車零組件、半導體晶片，大至實體汽車、晶圓精密機台；傳統以海運運送為主的貨物，如電商貨、傳統紡織產業等，在海運艙位一位難求下也須仰賴航空貨運。

疫情也帶動宅經濟，線上購物需求大幅增長，華航曾承運健身器材、吸塵器、遊戲機、精品名牌包，及因應虛擬貨幣盛行的挖礦機等各式貨運包機。

生鮮貨品載運需求也增加，以肉品及海鮮為最大宗，包含來自日本的和牛，美加及澳洲的墨西哥龍蝦、波士頓龍蝦；其次為乳製品、冷凍甜品、水果及蔬菜，包含來自非洲肯亞的鮮花、日本北海道的哈密瓜、美國加州的葡萄、澳洲的優格及蜂蜜等等。

華航為台灣首家獲得CEIV醫藥品冷鏈認證的航空公司，除載運台灣自購新冠疫苗任務外，也爭取轉口疫苗商機，運送至東南亞及大洋洲等多個國家；華航迄今載運超過7500萬劑新冠疫苗，重量超過350噸。華航冷鏈運輸快速成長，2021年載運上千個溫控櫃，較疫情前增長超過100％。

在各國航空業救亡圖存之際，華航全球貨運部門僅約800人的菁英團隊，展現超強戰鬥力，積極擴展貨運版圖，尤其在1000多位機師辛勤飛航，及修護、地勤等單位全力支援下，讓華航在疫情期間創造貨運佳績。

華航全新引進3架777F貨機，加上原有18架747-400F貨機，以21架全貨機機隊穩固航空貨運競爭力，貨機每個月飛航約540班，平均每周飛航約120班，客貨機運能高效整合，持續優化航班運行及銜接效率，更寫下單月上百架次客機及貨機載貨包機的紀錄，也推升華航在全球貨運的排名。

華航持續掌握市場最新變化，快速彈性調整班表及人力即時因應，為華航在疫情下存活且創造千億貨收的重要關鍵。