cama cafe品牌旗艦店CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林推出全新2022年春節限定「春遊花季」菜單 首波主打「甜點庭園 ． 藝伎雙人午茶組」，將8款主廚自製甜點濃縮成庭園造景優雅上桌，1月29日至2月6日間春節期間，更豐盛推出雙人春遊套餐，搭配藝伎手沖咖啡，從產區風土到山珍海味，大飽五感之福。

位於陽明山上的CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林，一年四季皆有美景，佔地600坪的自然庭院，環抱著建於昭和十二年的日式歷史建築，園內自然恬靜，咖啡飄香，有亞洲最美咖啡秘境之稱。仙氣飄飄，只取一方，以庭園造景為研發概念，豆留森林推出「甜點庭園．藝伎雙人午茶組」將8款主廚自製甜點：提拉米蘇、橙香費南雪、紅玉瑪德蓮、哥倫比亞蛋塔、森林大福、竹林巴斯克、鳳梨千層、焦糖泡芙，盛於一方盤，山林美景化作餐盤上的優雅姿態，搭配尋豆師精選頂級藝伎手沖咖啡，深度刻劃沉浸式的咖啡五感體驗。

今年春節假期適逢陽明山花季，為了迎接各位上山走春的消費朋友，CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林特地準備了豐富的雙人春遊套餐，從沙拉、小食前菜、湯品、主餐，到咖啡與甜點，提供完整的餐飲饗宴。內容包括門市最暢銷的餐點如【蒜香辣味牛排義大利麵】、【煎烤鱸魚青醬燉飯】、熱門新品【北歐燻鮭魚奶油菠菜布里歐】、【法式松露蛋布里歐】等等，更有每日限量供應、氣派討喜的【起司焗烤龍蝦】，從產區風土到山珍海味、從精品咖啡到高水準料理，都能滿足饕客的品味。

飯後再來一杯珍稀批次手沖咖啡，幸福感滿點！CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林精心策畫的桌邊手沖，以手工打造的木製手沖推車，移至消費者桌邊，近距離感受沖煮咖啡時陣陣襲來的乾香氣、濕香氣。由專業咖啡師帶領風味品飲，細嚐咖啡裡的酸香苦甜與各種奔放的果香與花香。特選精品豆款有台灣阿里山的精選咖啡和來自巴拿馬、瓜地馬拉與哥倫比亞三款頂級藝伎咖啡，點購極精品桌邊手沖系列，更可獲得限量祈福御守，不僅帶來新年好彩頭，持御守回訪還有機會獲得主廚特製藝伎和風焦糖布丁，將好運福氣分享給朋友們，一起過好年。

點購桌邊極精品手沖系列任一商品，即可獲得「祈福御守」乙張，2/7 ~ 4/30期間凡持「祈福御守」至門市單筆消費滿$500，即獲贈「藝伎和風焦糖布丁」乙個。