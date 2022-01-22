真好玩(8491)取得網龍(3083)《吞食天地3 Online》暢銷IP授權，並由旗下研發團隊「無限製作所」自行開發的全新手遊作品，正式將遊戲命名為《吞食天地3：放置版》，同步宣布事前預約活動將於近日展開。

網龍旗下《吞食天地》為華人遊戲市場中巨星級的IP，曾創下許多驚人的紀錄，包含端遊時代的《吞食天地 Online》創下500萬會員，《吞食天地M》手遊作品，更搶占下載及營收的雙榜冠軍寶座，深受廣大玩家喜愛。而網路遊戲《吞食天地 3 Online》更是已有10年歷史，Q版可愛的三國武將、輕鬆逗趣的故事，讓玩家體驗歷史名將的傳奇戰役。一直以來都吸引無數玩家沉浸在吞食天地的世界中，系列代表吉祥物「巴豆妖」更是廣為人知，可愛的形象更深受玩家喜愛。

《吞食天地3：放置版》是由真好玩旗下研發團隊「無限製作所」耗時多年，自行開發手機遊戲新作，承襲經典端遊《吞食天地3 Online》遊戲特色，可愛詼諧的風格，並加入全新元素及精緻細膩的遊戲畫面，以全新的放置型玩法登陸手機平台。

真好玩董事長周玄昆表示，今年將主推最新自研產品《吞食天地3：放置版》，採以多地區、多語言版本的營運策略，搶佔全球華人遊戲市場。今年第一季搶先在台港澳新馬等地區，同步推出繁體中文及簡體中文版。另也積極準備日語及韓語版本，預計下半年將全力搶攻真好玩擅長經營的日本及韓國遊戲市場。期以《吞食天地3：放置版》手遊新作積極擴建全球遊戲規模，再創《吞食天地》遊戲熱潮。