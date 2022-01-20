Meta在台灣啟動「藝術再想像」（Art Reimagined）計畫，20日宣布攜手三位本土藝術家吳耿禎、阿爆（阿仍仍）與姚瑞中，運用AR科技，結合傳統藝術與數位科技，讓更多人透過互動式體驗，將臺灣藝術與文化融入日常生活。

目前全球每月約逾7億人在Meta家族的應用程式及裝置上，運用AR科技將新世代的年輕族群與傳統藝術連結在一起，將充滿多元的機會與可能。

Meta表示，台灣擁有許多寶貴的傳統藝術，隨著AR科技持續改變人們與世界連結的形式，影響大家的溝通方式、消費模式與生活體驗，Meta期盼與台灣藝術創作者合作，激發無限的創作可能。

Meta與MeshMinds運用Spark AR平台打造全新互動體驗，未來將邀請大眾在展覽中參與，透過傳統藝術結合數位科技，讓大眾認識並親近臺灣的原住民文化、剪紙藝術與山水畫等藝術創作及能量。 聚焦剪紙創作的知名臺灣藝術家吳耿禎表示，這次計畫創作靈感來自於傳統民間文化，希望在AR擴增實境的平台，讓體驗者藉由我的創作，鏈結遠古與未來。

擅長將傳統水墨畫轉化為當代的形式的姚瑞中，則是透過AR技術創作針筆山水，將傳統水墨畫的人文精神帶入到當代生活情境。