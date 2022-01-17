長榮航(2618)去年第四季在貨運表現亮麗下，單季營收衝上300億元，兩年來單季最高。展望2022年，法人預期，貨運營收有望再創新高，客運在期待各國邊境解封，下半年逐步看到短程旅客回升，樂觀預期今年獲利重回上升軌道，有望優於2018年的水準。

2021年第四季航空貨運需求大增，長榮航將33架客機轉以載貨為主及新增貨機投入，貨運運能大增，另外，第四季進入空運旺季，加上海轉空需求、香港轉貨商機，帶動第四季的運能及單位收益季增4.2％及40％，單季貨運營收季增38％、年增67％，第四季營收來到兩年來單季最高，達342.17億元，年增62％，法人推估第四季獲利也有望站上兩年來新高。

2021年全年長榮航營收達到1038.72億元，年增16.6％，在客運未復甦下，貨運成為支撐最大動力，估計貨運2021年貢獻達850億元。

展望2022年，這兩年來新冠疫情為衝擊全球航空業最長遠事件，在此之前，歷經數次震盪，全球客運運量僅損失5～20％，且均於6～18個月後恢復事件前水準。因此，觀察今年在新冠疫情全球各國逐漸朝流感化定義下，各國邊境有望在下半年陸續解封，對於客運的需求將開始顯現，法人估計，長榮航今年下半年客運運能有機會回到疫情前（2019年下半年）的4到5成水準，客運營收預期也回升到5成上下，2023年若疫情干擾持續降低，客運營收進一步推升到7成以上水準。

貨運部分，長榮航在提高貨運運能來獲取航空貨運需求商機，加上營業成本因貨運變動成本相對客運低，法人對於公司今年第四季貨運獲利持續看好。目前海運依舊塞港，海轉空需求未歇，今年貨運營運仍可維持高檔，因為去年基期高，法人預期貨運營收將較去年小幅成長。