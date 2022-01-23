遠雄自貿港加值園區爆百人確診，區內32家中外電子、電腦、物流企業23日起全面停工，園區貨物採空運為主，改單、延單效應，恐打亂年前空運趕貨潮；再者，屬園區傳播、移工群聚染疫，也讓全台各大園區拉警報，移工占比高的企業進入警戒事態。

遠雄自貿港加值園區加值園區A、B棟大樓內共32家公司，累計100人確診，目前均已停工，其中亞旭電腦、鴻佰科技分別有73、17人確診，二家公司將無限期停工，全體員工均設電子圍籬居家隔離三天，再依25、26日採檢結果，評估能否解除隔離，員工家人現階段均改採加強自主健康管理。

另外30家公司暫時停工，包括七家公司總計10人確診，另有23家尚無人確診，員工採自主健康管理，待24日採檢結果，進行後續評估。

遠雄港表示，遠雄自貿港會全力配合機場前進指揮所加強防疫，目前疫情對遠雄自貿港營運及財務並無重大影響。上市公司遠雄港持有子公司遠雄自貿港76.82％股權。

遠雄自貿港區屬於境內關外的航空貨運園區兼自由貿易港區，規劃貨運站、倉辦中心、國內外物流中心、加值園區、冷鏈物流倉等使用分區，貨運倉儲和進出口關之間有明顯距離，目前港區內貨運作業並沒有受到疫情波及。

由於園區廠家貨物大都採空運為主，隨著停工令既出，勢將引發改單、延單需求，年前航空貨運爆倉算小旺季，許多貨如果在預定時間內無法出貨，恐將掀起搶艙情況。對此，華航表示，將密切關注市場動態。

遠雄港表示，加工加值園區是台灣產業特有商模，產值可觀。遠雄自貿港區配合中央疫情指揮中心指示，持續進行清消作業，啟動採檢及動線分流，港區也自主設立快篩站，宣導加值園區內廠商業者員工採檢。目前港區內貨運業務與作業並未受到影響，目前一切正常。

在港區加值園區的企業，多是電腦公司和電子業者，從海外進口半成品或零件加工再出口，享有免審、免驗、免稅等優惠，業者包括台灣艾司摩爾、晶英國際、台灣國際住商電子、統一超商等。可從事零組件之生產、製造、組裝、維修、封裝、測試等簡易加工、深層加值。