受庫存走低、供給趨緊帶動，倫敦金屬交易所(LME)3個月期鎳價續創近11年新高，隨著原料價格大漲，也讓市場對燁聯(9957)、唐榮(2035)等上游業者即將開出的2月不鏽鋼價，由看跌轉為看漲。

周五，倫敦金屬交易所(LME)3個月期鎳上漲233美元，達每公噸24028美元，續創2011年以來新高。因全球鎳金屬有7成用於不鏽鋼，隨著鎳價強勢飆漲，也讓市場對2月不鏽鋼價轉為看漲。

展望今年，產業人士指出，鎳價向來波動劇烈，短期鎳價高漲，後續若庫存回升，價格恐仍將面臨一波盤整，不過長期來看，隨著不鏽鋼、電動車產業需求成長，至於供給增速相對小，加上俄羅斯、印尼等對鎳出口開始課稅，墊高業者原料成本等因素影響，預計未來鎳的跌價空間相對有限。

展望今年，不鏽鋼業者多認為，若國際鎳價有撐，配合全球進入基建時代，帶動不鏽鋼需求，有助於今年營運持續穩健。允強(2034)、彰源(2030)等下游廠去年營運攀高，預計今年需求穩定，營運亦可望維持高檔。