台股雖颳起晶圓代工龍頭旋風，航運三雄、航空雙雄仍是人氣焦點，瑞銀證券研究部總監暨亞太區交通運輸研究首席連沛堃指出，未來開放邊境有利航空客運業務，長途線票價漲價較有期待感；海運基於塞港情況仍在、油價上漲，高運價環境應會延續到年中，隨後可能溫和下降。

連沛堃2021年中接受專訪時指出，貨櫃海運市場雖處爆發期，然觀察到運價期貨價格已低於現貨價，意味運價第四季可能回落、出現中期回檔，當時是市場上唯一持相對保守觀點的指標分析師，後來情況確實如他所料，大秀扎實產業研究實力。

市場目前對航空業未來開放期待感高，連沛堃指出，以台灣市場來看，長途客運線本來就是以兩家最大國籍航空公司占大量，其他航空公司難以分一杯羹，若開放邊境，兩大航空公司受惠程度較高；同時，長途線防疫要求應該會更嚴謹，一開始開放時班次有限，有利票價飆高。

不過也必須留意，東南亞跟日本等區域短程線，疫情後將面臨新進入者與廉航競爭：此外，航空目前單靠貨運撐，客運業務壓力尚大，仍不能掉以輕心。

航運方面，根據瑞銀所作研究，全球2022年需求上升4.6％、2023年需求年增4.4％，相對地，考量交付新船因素，供給2022年增加6.1％、2023年增加5％，供應比需求的增加稍微多一點，無嚴重供過於求，運價不致有崩盤風險。

短期來說，連沛堃說明，因近期塞港情況尚在，加上油價近來漲幅兇猛，航運公司很容易向客戶漲價，驅動運費走高，研判至少上半年都還是高運價環境。如果塞港逐漸緩解、產業鏈恢復正常，則供給年增率可能增加，研判下半年運價會較有壓力。