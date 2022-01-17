鎖定金虎年第一季投資布局，多家投信陸續推出基金手續費優惠，包括日盛、元大、安聯、台新、柏瑞、瀚亞等逾十家投信業者，均推出限時基金定時定額零手續費優惠，優惠內容包括定時定額精選系列零手續費，單筆手續費優惠等活動，提供節省投資成本的最佳工具。

觀察各投信業者的基金優惠專案，台股基金為主力選項，海外基金為去年表現亮眼的越南、全球產業、科技型、平衡組合型基金等為大宗。全球股市評價仍合理，台股受惠經濟持續回溫，建議投資人可定時定額布局。

日盛投信第一季針對日盛台灣永續成長股息基金、日盛全球智能車基金、日盛目標收益組合基金三檔精選基金，提供單筆申購手續費0.3％，定時（不）定額終身零手續費優惠，另精選基金日盛越南機會基金則是推出手續費率為三折優惠。台新投信針對2000高科技、北美收益、智慧生活等11檔基金，在3月31日前提供定期（不）定額0.25％起手續費優惠。

日盛投信表示，國人針對定期定額已相當熟悉，定期定額扣款金額增幅高達逾三成，時序即將進入農曆年，若投資人獲得較大額的分紅或紅包收入，不妨運用「循環理財」讓投資更升級。「循環理財」主要訴求「長、定、抓」投資精神，抓大趨勢，趨勢照亮投資，就不用理會短線市場的波動起伏。

日盛投信投資團隊指出，展望2022年第一季貨幣政策焦點在升息循環，有望蓄積股市多頭上攻能量，EV／ESG為長線題材焦點，全球響應環保「電動車」及「永續」投資，由於成長動能為市場焦點，科技重鎮「台股」將坐擁成長實力。及亞洲新勢力焦點興起，中美貿易戰後順勢崛起的新興之鑽「越南」，也是不可忽視的焦點，第一季投資重心可放在具基本面優勢的股票型基金，包括越南、台股及全球智能車基金都會是不錯的選擇。

其中台股基金可以存股的角度視為核心資產，2022年全球主要央行的動向將引起資產面臨較大的利率風險，平衡組合型基金也可列入核心資產之一，越南及智能車基金建議可納入重要衛星配置。