新安東京海上產險在公正第三方環奧國際驗證公司(TCIC)檢驗稽核下，於2021年12月底正式通過「ISO 27001資訊安全管理系統」及「ISO 27701隱私資訊管理系統」雙驗證。

隨著數位金融工具普及，加速了保險多元場景服務，新安東京海上產險表示，目前已取得「ISO 27001資訊安全管理系統」及「ISO 27701隱私資訊管理系統」雙證書，肯定該公司在資訊安全管理及個人資料保護作業的努力。同時也代表著與國際標準接軌，更是國內少數在資訊安全管理及個資保護獲得ISO雙驗證的保險公司。

新安東京海上產副總經理呂文泉表示，為確保消費者權益能受到更安全及穩定的保障，該公吾不僅嚴格遵循主管機關資訊安全及隱私保護相關法規，不斷透過建構完整之防護、監控與演練機制，並定期舉辦相關教育訓練課程，培養人員高度的資訊安全與個資保護專業能力。