樂天國際銀行今（20）日宣布通過英國標準協會(BSI)獲頒「ISO 27001資訊安全管理系統標準」以及「BS 10012個人資料保護」雙項國際標準驗證，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛向樂天國際銀行代理董事長兼總經理佐伯和彥頒發驗證證書。

蒲樹盛強調，樂天國際銀行取得雙項驗證，代表該行承諾遵守相關法律及國際標準。BSI將支持和協助其在資訊安全和個人資料保護的規範基準方面。今日我非常高興見證該行在台灣獲頒此項驗證證書，足以展現該行落實個人資料保護管理的成果，能夠提供客戶安全有保障的金融服務環境和純網銀服務上帶來的便利。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥表示，資訊安全及個人資料保護管理對於純網銀是非常重要的一環，這兩個國際標準驗證呈現出本行一直在法遵規範中營運。透過日本樂天銀行二十多年的經驗，我們知道最好的金融服務就是信任、安全及穩定，這樣才能得到消費者的信賴。我們會持續優化產品和服務，並以資安及個人資料保護作為我們銀行文化的基礎，就是安全第一。

樂天國際銀行大股東國票金控董事長魏啓林指出，「ISO 27001是一種安全管理的標準，對台灣而言是很重要的認證項目，因此樂天國際銀行純網銀金融服務能獲頒雙項國際標準驗證，顯示金融機密和敏感資料的保護是台日雙方的共同點。」。

今年10月初，樂天國際銀行已經獲得美國『國際專案管理學會』(Project Management Institute) 2021年全球專案管理獎得主名單，台灣樂天國際銀行與台灣IBM聯手贏得卓越專案的殊榮。這也是樂天國際銀行繼續累積良好的體現。