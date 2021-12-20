樂天國際銀行今日宣布通過英國標準協會(BIS)獲頒「ISO 27001資訊安全管理系統標準」以及「BS 10012個人資料保護」雙項國際標準驗證。

樂天國際銀行一向高度重視資訊安全品質及客戶個人資料保護，同時表示此次榮獲英國BSI驗證代表證明銀行的承諾及展示其不斷調整和改進流程和控制以符合國際公認標準的能力，並加強信息安全治理和管理、保護客戶數據、提高信息安全有效性和風險管理、遵守國家和國際法規，以高效、可靠和安全的方式提供客戶優質的產品和服務等。

在接受這兩項驗證時，樂天國際銀行總經理佐伯和彥表示，資訊安全及個人資料保護管理對於純網銀是非常重要的一環，這兩個國際標準驗證呈現出樂天國際銀行一直在法遵規範中營運。透過日本樂天銀行二十多年的經驗，我們知道最好的金融服務就是信任、安全及穩定，這樣才能得到消費者的信賴。

樂天國際銀行大股東國票金(2889)董事長魏啟林指出ISO 27001是一種安全管理的標準，對台灣而言是很重要的認證項目，因此樂天國際銀行純網銀金融服務能獲頒雙項國際標準驗證，顯示金融機密和敏感資料的保護是台日雙方的共同點。