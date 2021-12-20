樂天國際銀行20日宣布通過英國標準協會（BSI）獲頒「ISO 27001資訊安全管理系統標準」以及「BS 10012個人資料保護」雙項國際標準驗證。

樂天國際銀行指出，授證儀式於20日舉行，BSI東北亞區總經理蒲樹盛、樂天國際銀行代理董事長兼總經理佐伯和彥和其高階主管均出席。由蒲樹盛總經理向該行頒發驗證證書，並強調該行為保護其數據所做的努力表示讚賞，樂天國際銀行總經理佐伯和彥代表受領。

樂天國際銀行指出，樂天國際銀行一向高度重視資訊安全品質及客戶個人資料保護，同時表示此次榮獲英國BSI驗證代表證明銀行的承諾及展示其不斷調整和改進流程和控制以符合國際公認標準的能力，並加強信息安全治理和管理、保護客戶數據、提高信息安全有效性和風險管理、遵守國家和國際法規、以高效、可靠和安全的方式提供客戶優質的產品和服務等等。

BSI東北亞區總經理蒲樹盛恭喜樂天國際銀行取得雙項驗證，也特別強調，樂天國際銀行取得雙項驗證，代表該行承諾遵守相關法律及國際標準。BSI將支持和協助其在資訊安全和個人資料保護的規範基準方面。非常高興見證該行在台灣獲頒此項驗證證書，足以展現該行落實個人資料保護管理的成果，能夠提供客戶安全有保障的金融服務環境和純網銀服務上帶來的便利。

在接受這兩項驗證時，佐伯和彥表示，資訊安全及個人資料保護管理對於純網銀是非常重要的一環，這兩個國際標準驗證呈現出樂天國際銀行一直在法遵規範中營運。透過日本樂天銀行二十多年的經驗，最好的金融服務就是信任、安全及穩定，這樣才能得到消費者的信賴。樂天國際銀行會持續優化產品和服務，並以資安及個人資料保護作為銀行文化的基礎，就是安全第一！

樂天國際銀行大股東國票金控董事長魏啟林指出「ISO 27001是一種安全管理的標準，對台灣而言是很重要的認證項目，因此樂天國際銀行純網銀金融服務能獲頒雙項國際標準驗證，顯示金融機密和敏感資料的保護是台日雙方的共同點。

樂天國際銀行在2021年10月初已經獲得美國「國際專案管理學會」（Project Management Institute）2021年全球專案管理獎得主名單，台灣樂天國際銀行與台灣IBM聯手贏得卓越專案的殊榮。這也是樂天國際銀行繼續累積良好的體現！