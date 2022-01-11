隨著疫情的變化，民眾的日常生活習慣也有所改變，特別是不少消費者都加入了自煮的新生活型態，而康寧餐具早就看準廚房小家電市場，在前年即已引進在加拿大創立、短短10年即風靡全球的「Instant Pot IP音速鍋」，在台上市以來已熱銷近萬台，24日起至2月3日更將在知名美式賣場祭出年度最殺優惠，產品全面優惠2999元。

而今（11日）宣布再度進軍小家電市場，帶來了旗下眾多品牌中的Snapware延伸發展全新產品線，一口氣推出了3款包括「康寧Snapware SEKA 火鍋烤肉兩用電陶爐」、「康寧Snapware SEKA 智慧控溫恆溫電熱水壺」、「康寧 Snapware SEKA多功能電烤盤」，從不插電市場，走進插電廚房小家電中，預計今年3款新商品將達破5000萬業績。

康寧Snapware SEKA 火鍋烤肉兩用電陶爐，定價4980元。（康寧餐具提供）

近年說到最夯的廚電當然少不了電烤盤，而「康寧 Snapware SEKA多功能電烤盤」就主打有別其他廠牌的發熱管設計，採平面發熱板以讓鍋子均勻受熱，並使用橫桿平移式溫度調整，經測試後發現煮沸的速度比現熱銷的品牌更快，清潔也更方便，而且還有防燙手柄保護，就算帶出去露營或在家上菜也更方便，更可自由搭配置換平煎烤盤、多格料理盤、波紋煎烤盤、章魚燒烤盤、料理深鍋、鴛鴦鍋等使用。

康寧 Snapware SEKA多功能電烤盤，定價3980元，附平煎烤盤。（康寧餐具提供）

另外全新的「康寧Snapware SEKA 火鍋烤肉兩用電陶爐」，採分離式設計一機多用設計，其堅固耐用黑色微晶面板不限鍋具，不僅可於原來的烤盤上使用，更適用各種耐熱材質平底鍋，以達做電陶爐及電烤盤使用，烤盤更可達450度高效發熱，搭配17mm大風扇高效靜音散熱，各種料理都能一機搞定。

康寧Snapware SEKA 智慧控溫恆溫電熱水壺，定價3500元。（康寧餐具提供）

最後還有「康寧Snapware SEKA 智慧控溫恆溫電熱水壺」，主打40度、60度、80度、90度的4種隨選溫度功能，更能維持12小時恆溫後自動斷電，就算是做舒肥料理也沒有問題，而且304不鏽鋼內膽及1.7L大容量，以及不滴水壺嘴設計、一體成形把手，配上溫度顯示面板隨時監控水溫就更方便。