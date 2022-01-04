台股加權指數4日開高在18395.14點，權王台積電（2330）發威，開在645元，被動元件龍頭國巨（2327）也在美系外資大摩升評，給予600元目標價下，早盤股價大漲逾3％，站回500元關卡，帶動台股早盤大漲170點，指數衝上18400點關卡，再創新高。

受到特斯拉飆漲、蘋果成為首家市值突破3兆美元企業帶動，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數新年第一個交易日就寫下歷史收盤新高紀錄。

道瓊工業平均指數1月3日終場上漲0.68％（246.76點）、收36585.06點，創歷史收盤新高。那斯達克指數上漲1.2％（187.83點）、收15832.80點。費城半導體指數上漲2.05％（81.05點）、收4027.22點。

群益投顧指出，大盤單靠拉抬台積電，推升大盤續創波段新高18379點，而聯發科、聯電及貨櫃三雄及中小型股普遍出現較大賣壓，但是就整體格局觀察上市和上櫃指數還是維持創新高的多頭走勢。

指數創高先不預設立場，而且價量背離後開始有補量的現象，類股輪動有序無須擔憂。主流類股如台積電供應鏈、半導體、元宇宙、車用電子。