台股加權指數10日開低在18095.39點，權王台積電（2330）開低在628元，壓抑早盤指數，貨櫃三船長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）力守紅盤，力撐指數，此外，對本土疫情的擔憂，也使得防疫概念股走強，為少數盤面的亮點，台股早盤跌勢擴大，下跌逾百點，回測萬八關卡。 受到就業報告顯示平均時薪增幅高於預期、公債殖利率跳高影響，先前大受歡迎的科技巨擘7日領軍下挫，那斯達克指數也寫下2021年2月以來最大單週跌幅，道瓊工業平均指數則在資金轉進價值股的帶動下相對抗跌。

道瓊工業平均指數1月7日終場下跌0.01％（4.81點）、收36231.66點，創2021年12月23日以來收盤新低；周K線下跌0.29％。

那斯達克指數下跌0.96％（144.96點）、收14935.90點；周K線下挫4.53％。

費城半導體指數下挫2.88％（112.71點）、收3796.32點，跌破50日移動平均線。

元富投顧指出，本波引領全球股市大多頭的費城半導體指數，仍是重要關鍵，以長天期角度來看，目前正在月線多空一線間，重要觀察個股，以「MAMAA」為主。

台股遇到相當尷尬情境，當美國股市弱勢時，台股也有一波波緩步跟上，但亞股卻是持續拉回，台股多空拉鋸下，資金流向壓力仍大。

美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數短線在96附近震盪，但在93～95區間已打出長達16個月大底部型態，目前持續走強中，要留意熱錢的去處，未來留意台股外資資金動向。

近期美國股市進入震盪，韓股和日股也出現拉回格局，這讓台股也跟著下跌。台股現階段重要的護國神山，台積電630元頸線位置，股王矽力-KY的4250元也是多空關鍵，另外航空雙雄走勢，也相當弱勢，牽動非電子股。美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，短線開始小心謹慎。