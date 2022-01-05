近期新聞熱議，海運員工年終平均達40個月，傳一般專員年終獎金就有150萬元、半導體業員工分紅達200萬元等，調查指出，今年金融業、科技業的年終獎金平均約2～3個月，全台平均有1.17個月，辛苦一整年所獲得的年終獎金若能好好規劃，也能為自己月月加薪，若想進一步放大年終獎金，可參考遠東商銀Bankee提供的三招放大術。

遠東商銀表示，年終獎金理財術，如果僅是放在存款，根據該行內部的統計發現，有超過3.2成的客戶因為急用，不得已提前定存解約，中途定存解約存單利息，按其實際存滿期間的牌告利率，且利息打八折計算，若實際存滿期間未滿一個月，則不計算利息。

例如原定存1年期利率0.79％，因急用在第五個月解約，會以5個月定存利率0.38％計算，再打八折，等於利率降到0.3％。相較於Bankee數存帳戶的0.6％年利息，就少領1234元，實在不划算。遠東商銀指出，對於年終獎金這種一年一次的單筆收入，Bankee社群銀行提供民眾三個年終獎金放大術，最高月月為自己加薪1萬元。

第一個放大術，建議將獎金存入Bankee數位存款帳戶，於Bankee新台幣活期專案期間內，活存年利率0.6％無額度上限，接近11個月的定存利率，除非民眾100％確定不會提前解約定存，否則活存優惠利率額度無上限反而是更聰明的好選擇。

第二個放大術，只要上網搜尋Bankee社群銀行圈主推薦碼，成功加入並完成申辦，民眾與圈主都可獲半年新台幣5萬元額度內年利率2.6％，是一般活存的17倍。

第三個放大術，建議趁春節圍爐、家人團聚時刻，抓住成為斜槓分行經理（圈主，非事實上分行經理）的好時機，立即分享推薦碼，就能秒創建自己的線上分行（社群圈，非事實上分行），成為線上分行經理（圈主，非事實上分行經理），當圈友越多，社群圈存款越高，圈主能夠獲年利率2.6％的額度也越高，在Bankee新台幣活期專案期間內，最高可達存款額度500萬元內年利率2.6％活存高利，相當於年息有13萬元，等於每個月為自己加薪超過1萬元。