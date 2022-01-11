很多人都聽過「逢九必衰」的民俗說法，一名網友透露，他今年39歲，剛好是出社會工作的第17年，但年終獎金卻像雲霄飛車一樣，明明去年還有領到12萬元，但今年卻只有2500元，讓他哀嘆到底要怎麼過年？是不是眞的39歲都很衰？貼文引起網友討論，不少人深有同感說，逢九眞的都會出事。

一名網友日前在臉書社團《匿名公社》發文表示，他從23歲開始工作至今已經17年過去，去年的年終獎金足足有12萬元，但今年卻只有2500元而已，當然他也知道，今年的年終可能受到疫情影響縮水，但這樣的金額到底要他怎麼過？

該網友崩潰地說「39歲這一年的事情為什麼這麼多？」簡直可以說是他人生當中最慘的一年了，工作、感情和健康通通都出問題，還有官司纏身，而身邊則是有3個同學相繼中風，讓他好奇地問說，大家都說逢九必出事，但39歲這年眞的都很慘嗎？

貼文引起網友討論，不少人認同「逢九必出事」的說法，「逢9必衰」、「去年29歲眞的過得很不好」、「29歲還沒過完，上周六出車禍，周日起床擤鼻涕，發現裡面有一隻強哥（蟑螂）」、「我29歲那年出了5次車禍，其中一次還翻車了」、「我39歲離婚了，身體出現小毛病」、「39歲那年出車禍，後又發現身體長腫瘤，接下來母親突然離世、爸爸病倒，眞的出了很多事情，直到他44歲以後才慢慢好轉。」

★《中時新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。