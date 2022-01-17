旅遊業者鳳凰(5706)營運雖仍處新冠肺炎疫情造成的產業冰河期，但在出售不動產及業外投資得宜挹注下，2021年仍繳出獲利表現。由於先前因應疫情而實施減薪措施，為感謝現職同仁在疫情肆虐期間仍堅守崗位，公司決議發放每位留任員工1個月薪資為年終獎金。

鳳凰14日召開董事會，除進行有關衍生性金融商品及內部稽核等報告，並討論通過董事會績效評估報告案、投資小琉球飯店興建工程資金運用所需申請銀行授信額度、修訂公司「企業社會責任實務守則」案、「公司治理實務守則」案及2021年員工年終獎金發放案。

針對員工年終獎金發放案，鳳凰表示，主要基於新冠肺炎疫情禁止國外團體旅遊，使公司本業大幅虧損，為降低人事成本支出，公司於疫情期間實施減班休息等減薪措施。由於去年透過出售不動產及業外投資得宜，使公司得以維持正常運作、且維持獲利表現。

為感謝現職同仁在疫情肆虐期間仍堅守崗位，鳳凰擬發放每位留任員工1個月薪資為年終獎金。此案經酬委員會審議完竣、並提報董事會後無異議照案通過。

鳳凰因疫情致使國外團體旅遊禁令未解除，2021年自結合併營收1.45億元、年減達70.66％，為近18年低點。不過，在業外認列處分不動產及補助等收益挹注下，前三季歸屬母公司稅後淨利0.69億元、年增達近5.7倍，每股盈餘（EPS）1.04元，自歷年低檔顯著回升。

鳳凰總經理暨發言人卞傑民日前法說時表示，2022年營運仍以國旅為主，將聚焦加強國旅產品豐富度，提前部署為市場復甦預做準備，並關注全球各國解封進度調整策略、持續多角化經營等4大策略因應，期盼第二季國境能有逐步解封機會。

鳳凰看好離島觀光需求，規畫投資約5億元在小琉球打造休閒飯店，規畫70間客房搭配無邊際泳池等設備，委由天成飯店集團進行整體規畫顧問。卞傑民表示，飯店已在去年9月底正式動工，雖面臨缺工缺料等因素影響，仍以今年底完工取得執照為目標。