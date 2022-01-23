市議員楊正中與服務處執行長楊大鋐等，希望大家在疫情期間能多加保重自己的健康，平安快樂過好年。（楊正中服務處提供）

楊大鋐說，為讓弱勢家庭和獨居老人都能過一個好年，發放濟助國安社區的中低收入戶及獨居老人，希望他們都能夠過一個好年。（楊正中服務處提供）

農曆春節到來、物價飛漲，長年關心弱勢族群生活的市議員楊正中23日與服務處執行長楊大鋐、永安里長張阿淑、福林里長林柏翰等人及志工，於國安國宅發放過年物資及年菜給國安國宅社區中低收入戶和獨居老人；希望大家在疫情期間能多加保重自己的健康，平安快樂過好年。

楊正中指出，下周就是農曆除夕，也是家家戶戶團圓過年的日子，但過去一年受到新冠肺炎疫情影響，導致全球經濟體系大亂，大家都過得很辛苦；年前物價飛漲、工作機會相對減少，讓一些社福團體和弱勢家庭募不到經費與物資，生活更是雪上加霜、難過年。

楊正中服務處執行長楊大鋐說，為讓弱勢家庭和獨居老人都能過一個好年，服務處結合一些善心人士，勸募107份過年物資和年菜，並邀請永安里長張阿淑、福林里長林柏翰和多位熱心的志工，再次發放濟助國安社區的中低收入戶及獨居老人，希望他們都能夠過一個好年。

「人間有愛、社會就有溫暖！」楊正中強調，本土這疫情逐漸蔓延的關鍵時刻，大家一定要好好保重自己的健康，勤洗手、戴好口罩，做好相關的防疫規定；期盼大家都能平安健康的過好年，疫情早日結束，大家都能回歸正常生活。