疫情影響捐贈物資助弱勢相對較少，新竹縣政府贈送1萬零500台斤白米，給縣內40個社福機構及社區家園，在湖口鄉的鳳山寺也響應縣府關懷弱勢行動，捐贈350份食品物資給各鄉鎮弱勢家庭及社福團體，希望在歲末雪中送炭，幫助弱勢暖心過好年。

縣府社會處長李國祿表示，受疫情波及，今年春節新竹縣物資銀行的捐贈品比往年少，這次縣府送萬斤的白米，用的是前年中旬縣政顧問何祥銨捐贈的額度，分送給縣內兒少、身障、老人等社福機構各300斤、縣社區家園各150斤。

李國祿表示，縣長楊文科上任以來，致力推動老中青幼通通照顧的政策，社福照顧預算每年增加，也聯結民間單位參與社會服務，希望能提升服務能量。他並代表縣長楊文科致贈感謝狀予鳳山寺福智團體。

李國祿說，鳳山寺在去年6月疫情嚴峻之際，也捐贈上千份暖心禮袋給受疫情衝擊的經濟弱勢家庭，兩次捐贈的食品物資，都來自重視食安的里仁商店。

福智團體福智傳心團新竹區區長葉焉霞表示，受縣府邀請走訪湖口地區獨居長輩，發現社會的需要，未來也將持續公益，讓社會更溫暖。

鳳山寺是福智團體的祖庭，創辦人日常老和尚在1993年率領比丘僧團進駐，多年來秉持弘法、利生使命，規模逐年壯大，據點分布海內外，福智法人事業除了培育僧才，也重視教育和有機農業的推廣工作。