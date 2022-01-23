台北市政府今天舉行防疫記者會，市長柯文哲表示，台北市出現不明感染源。全台今天新增52例本土，台北市有4例，其中一例是西堤工讀生的老師，居家隔離期間採檢確診，另三例是家戶感染。

柯文哲表示，西堤工讀生的老師在居隔採檢確診，相對單純，但有3例比較麻煩，屬家戶感染，分別為南港房仲（案18375）、其妹妹（圓山飯店女廚師、案18396）、及其母親（案18441），目前還看不出傳播鏈，北市出現不明感染源。