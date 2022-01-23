台北＋4！圓山廚師一家三口確診 柯文哲：感染源不明 16:112022/01/23 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市有4例，其中一例是西提工讀生的老師，居家隔離期間採檢確診，另三例是家戶感染。（台北市政府提供／陳彩玲台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市政府今天舉行防疫記者會，市長柯文哲表示，台北市出現不明感染源。全台今天新增52例本土，台北市有4例，其中一例是西堤工讀生的老師，居家隔離期間採檢確診，另三例是家戶感染。 柯文哲表示，西堤工讀生的老師在居隔採檢確診，相對單純，但有3例比較麻煩，屬家戶感染，分別為南港房仲（案18375）、其妹妹（圓山飯店女廚師、案18396）、及其母親（案18441），目前還看不出傳播鏈，北市出現不明感染源。 中央疫苗護照上路 柯文哲：暫時先用中央系統跑跑看 中央疫苗護照上路 柯P：已申請介接台北通 #家戶感染 #柯文哲 #不明感染源 #房仲 #圓山飯店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》全球股市拋售 歐股早盤跳水 17:222022/01/21 財經 影／認了Omicron傳播快 柯文哲：擔心過年 15:252022/01/21 生活 圓山女廚師兄母及友人4確診 居住地跨雙北 感染源不明 14:332022/01/23 生活 亞旭電腦爆多人確診 柯文哲曝更可怕之處 15:392022/01/22 生活 亞東醫院護理師案＋1 丈夫確診累計4人染疫 14:522022/01/22 生活 確診男瞞足跡 黃偉哲嗆：台南人不會原諒你 04:102022/01/22 焦點要聞 Omicron出現中重症 皆無慢性病史 04:102022/01/22 焦點要聞 張文宏：Omicron不容忽視 應再加強公衛體系建設 18:372022/01/22 兩岸 本土疫情連環爆 柯文哲研判：沒辦法控制 不影響民生的先加嚴管制 15:352022/01/22 生活 給病毒9天時間！前台大醫：恐已傳好幾波 曝疫情大爆發時間 09:362022/01/23 生活 一覺醒來本土＋60 若升三級警戒「9大指引」一次看 09:052022/01/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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