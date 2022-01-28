台北市長柯文哲宣布全市進入2.5級警戒，公布最新餐廳指引。(圖／台北市政府)

【LIVE直播】台北市再傳確診 柯文哲最新回應

北市今公布確診者足跡。(取自中時新聞網直播)

北市今公布確診者足跡。(取自中時新聞網直播)

新冠肺炎疫情升溫，Omicron變異病毒株來襲，台北市副市長黃珊珊日前透露已規畫春節專案2.5級警戒。北市長柯文哲在今(28日)下午的記者會說明北市疫情發展以及春節期間防疫相關規定。

柯文哲表示，北市今新增5例本土，台灣是一日生活圈，足跡跑來跑去不具意義，目前台北社區狀況還沒有擴散感染，但是花很大力氣才有辦法把確診者匡列，目前北市社區還沒有說傳染。以昨天為例，幾乎每天都境外移入十幾例，造成很大壓力，慢慢地醫院塞滿病人，有時候就會有破口，造成本土感染。

根據北市今公布餐飲防疫指引，2.5級高風險為有條件禁止內用(依疫苗施打情形及風險程度管制)，本市每周平均每日確診病例超過10例，或每周平均每日感染源不明數超過2例，或每周社區群聚超過3件。其中紅黃燈僅能外帶、外送或使用獨立包廂；綠燈可進入餐飲場所。

台灣疫情多點連爆，首都台北市也不例外，餐廳更成為主要傳染重地，台北市長柯文哲今宣布2.5級規範，呼籲餐廳業者必須確定員工打滿2劑疫苗超過14天，超過3個月應打第3劑，符合疫苗護照的綠燈標準，顧客也須符合上述標準才能進行內用，反之則採外帶、外送，這種「有條件禁止內用」僅是呼籲、不會開罰，但疫情嚴重之時將會採取強制手段。

根據北市公布指引，紅燈為未接種疫苗，黃燈為接種一劑疫苗，綠燈為接種兩劑疫苗。柯文哲說，若不屬於安全綠燈建議外帶或外送，至於業者要提供安全服務，要符合綠燈，顧客自己心裡有數，不是綠燈不要去內用，要內用去包廂。

北市府下午舉行防疫記者會，柯文哲表示，去年防疫最成功部分是出動警察、軍隊，只釋出指引原則給大家遵循，原則上每日確診的案例超過10例，將會升高到三級警戒，但他認為如今疫苗覆蓋率高、有保護作用，不贊成升高到三級，但仍要面對「吃飯最危險」的事實。

柯文哲表示，台北市最新的餐飲防疫指引並非不是要強制執行，只是單純呼籲，若如果疫情擴散將會採強制手段。首先賣場要人流管制，原則上維持2.25平方米、1人，避免人擠人，保持社交距離，顧客也須嚴格落實戴口罩。

至於餐廳，柯文哲說，打疫苗不保證不會感染，但有完整打疫苗的人不容易被感染，即使被感染也不太容易傳染他人，在沒有疫苗護照的前提下，呼籲餐廳業者必須確定員工打滿2劑疫苗超過14天，超過3個月應打第3劑，是台灣定義的疫苗護照「綠燈」族群，相對安全。

柯文哲說，顧客也是相同標準，只要符合上述條件，就是市府認定的安全族群，這種人去餐廳吃飯可以，但如果不是，他建議外帶、外送即可，如果一定要去餐廳吃飯就去包廂，不要製造別人的麻煩，「不要沒打疫苗又要硬要跟別人一起吃，害人害己！」

至於現在北市是2.5級警戒嗎？現在開始執行？柯文哲說，其實剛剛講過台灣防疫最成功是因為沒有強硬，現階段很清楚餐廳內用是感染風險最高，在SARS急診經驗也是這樣，明明防護都做好，破口就是吃飯，所以要嚴格禁止餐廳內用產生問題，要拿下口罩吃飯，你屬於綠燈沒問題，如果不是，希望你自制。柯說，你又不打疫苗，萬一被感染就不要來搗蛋，一開始是呼籲，那出現感染就要強硬手段，你要說現在是2.25級也可以，隨便你。