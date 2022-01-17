不畏旅遊業歹年冬，鳳凰旅遊(5706)宣布發出1個月年終獎金。鳳凰表示，去年因出售不動產及業外投資得宜，除讓公司維持正常運作外且有獲利，也感謝現職同仁於疫情肆虐期間仍堅守崗位，1個月年終案經酬委員會審議完竣，並提報董事會無異議照案通過。

鳳凰召開董事會，除有關衍生性金融商品及內部稽核等報告，並討論通過董事會績效評估報告案、投資小琉球飯店興建工程資金運用所需申請銀行授信額度、修訂本公司「企業社會責任實務守則」案、「公司治理實務守則」案及110年度員工年終獎金發放案。

依最新公布之財報，累計鳳凰前三季合併營收1.18億元、年減達73.68％，營業虧損0.45億元，但受惠認列處分不動產及業外投資等收益挹注，歸屬母公司稅後淨利0.69億元、年增達近5.7倍，每股盈餘1.04元。

因新冠疫情禁止國外團體旅遊出團，鳳凰導致本公司本業大幅虧損，為降低人事成本支出，於疫情期間實施減班休息等減薪措施，並將重心轉往國內旅遊。