頂尖大學畢業領多少薪資才算正常？一名網友表示，在人力銀行看到四大電資學士畢業，月薪只開42k，領14個月，由於薪資比他認知的要低，因此想詢問大家這個行情正不正常？貼文一出引起熱議，有內行人一看科系後搖頭，直呼：不正常。

一名網友在《PTT》表示，昨(9)日逛人力銀行時，無意間看到有公司開出四大電資學士畢業的條件，但月薪只有42k，雖然保證領14個月，但他仍覺得太誇張，引起一陣熱烈討論，網友反應兩極。

有內行網友一看「電資系」，直呼「當然不正常，太低了」、「私立大學電資就4萬上下了，四大拿跟人家一樣？」、「認真找一定有更高的，不要自我壓價」、「學長清交資工碩，隨便一個都6萬起跳，4萬哪裡找得到四大資工碩」、「十年前的價碼？」。

不過也有不少網友覺得已經不錯了，而且重點是獎金，紛紛回應「不然要多少？」、「剛畢業很多了，經歷都沒有」、「一堆沒年終的，有14個月就要偷笑了啦」、「電資為的是獎金，薪資不見得高」、「學士有這樣很好了，不然去讀碩士啊」。

還有人認為，應該停止這種名校畢業就有高薪的迷思，並感嘆「學歷跟實力都是假的，便宜好用才真的」。