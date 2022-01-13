警方查扣相關證物。（洪靖宜攝）

詐欺集團透過LINE加入投資股票群組後，營造出獲利豐厚的假象。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

台南一名剛從科大畢業的林姓男子在等當兵期間找不到工作，竟遭詐騙集團吸收當車手，還用自己的帳戶當人頭帳戶，甚至親自臨櫃提款將詐騙所得提交詐欺集團，由於他半小時內從銀行進進出出多次被警方鎖定，抓準時機將人壓制，也在附近逮到接應的沈姓男子，該集團以假投資股票真詐財手法，誘騙被害人匯款，粗估被害人約有10餘人，詐騙金額約560萬。

高雄市刑警大隊員警於10日發現有一輛自小客車在鳳山一間銀行附近徘迴，其中一名23歲的林姓男子行蹤詭異，半小時內多次進銀行，相當可疑，抓準時機立刻上前盤查壓制，當場查扣不法所得現金1萬4900元、金融存簿、金融卡、手機等證物，再以兩車夾擊方式，在附近圍捕接應的沈姓男子，並查扣現金2萬元、手機等證物。

警方調查，該詐欺集團以假投資真詐財手法，讓被害人透過LINE加入投資股票群組後，營造出獲利豐厚的假象，誘騙被害人投資匯款，再吸收林嫌擔任車手、沈嫌負責接應。初次擔任車手的23歲的林嫌，剛從科大畢業正在等當兵，找不到工作又因為網路簽賭欠了約20萬才當車手，林嫌以自己名義申設立金融帳戶作為人頭帳戶，還親自臨櫃提款方式將詐騙所得提交詐欺集團，他稱每次抽成僅約0.3％，被逮時他嚇得全身發抖，不斷問警方會不會怎麼樣。

目前共計被害人約10餘人，目前已通知台北、高雄2名女子到案說明，但還有人深信自己沒有被騙，警方估計詐騙金額約560萬元，攔阻詐騙金額59萬餘元，警方將持續追查集團成員及清查被害人。全案詢問後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌解送高雄地檢署偵辦，最後2人無保飭回。