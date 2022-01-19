新北高中以下學校畢旅全喊卡 寒假課輔鼓勵線上教學 15:232022/01/19 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情升溫，新北市教育局表示，寒假期間校園課業輔導及各類活動，鼓勵學校採線上辦理。（新北市教育局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情延燒，新北市教育局表示，寒假期間（1／21至2／10）校園課業輔導及各類活動，鼓勵學校採線上辦理，非必要活動可暫停或延期，另新北市高中以下各級學校畢業旅行都已延期。 新北市教育局進一步說明，若舉辦實體活動則務必落實防疫措施，包含固定人員、固定座位、量體溫、戴口罩、落實清消等。至於開學後學校辦理各師生活動部分，後續將視疫情狀況滾動式修正。 教育局表示，另經了解，寒假期間，新北市高中以下各級學校畢業旅行都已延期。 學童快閃揮毫贈春聯 500張斗方半小時索取一空 飯店攜手車商祭優惠 #新北巿 #畢業旅行 #寒假課輔 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臺灣循環經濟獎 早鳥優惠月底截止 04:102022/01/19 金融．稅務 獅子會送暖 台東偏鄉國小營養午餐 樂吃鐵板牛排 04:102022/01/19 地方新聞 北市宣布暫緩畢業典禮、戶外教學 寒輔改採線上教學 13:242022/01/19 生活 閱來閱美！ 學校社區共讀站美感前期計畫受理申請 10:122022/01/19 生活 去年承辦全中運口碑佳 雲林縣再承辦2025年全運會 12:402022/01/18 生活 春聯活動登場 福正宮有神助 白袍揮毫病去人平安 15:472022/01/18 寶島 打電動不僅能紓壓 還能當遲緩體感復健 13:022022/01/19 健康 老五老攜手熱心企業 連續8年伴獨老辦年貨 13:342022/01/19 寶島 外埔國小活動中心年久失修 蔡其昌爭經費改善 13:352022/01/19 寶島 蕭壠園區迎新春 馬戲團特技演出活動滿滿 15:232022/01/19 寶島 金門塔山電廠關懷銀髮 春節公益活動洋溢溫馨 12:242022/01/19 寶島 生活熱門新聞 八德大湳市場爆確診者 陳時中：和桃園現有群聚都無關 - 生活 第三劑搶嘸莫德納！莊人祥勸改選BNT 台大醫曝副作用 - 生活 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 桃園再增28處足跡 去過大湳市場、大潤發、搭台鐵 - 生活 楊梅電子廠爆1確診 650名員工採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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