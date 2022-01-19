疫情延燒，新北市教育局表示，寒假期間（1／21至2／10）校園課業輔導及各類活動，鼓勵學校採線上辦理，非必要活動可暫停或延期，另新北市高中以下各級學校畢業旅行都已延期。

新北市教育局進一步說明，若舉辦實體活動則務必落實防疫措施，包含固定人員、固定座位、量體溫、戴口罩、落實清消等。至於開學後學校辦理各師生活動部分，後續將視疫情狀況滾動式修正。

教育局表示，另經了解，寒假期間，新北市高中以下各級學校畢業旅行都已延期。